Захарова рассказала об особенности антироссийской риторики армянских СМИ

Антироссийская риторика не спадает в армянских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Не спадает и антироссийская риторика в армянских СМИ. Наша страна представляется чуть ли не как злейший враг армянской государственности», — рассказала Захарова.

По ее словам, пика подобная риторика достигла в период избирательной кампании.

Ранее стало известно, что Конституционный суд (КС) Армении рассмотрит заявление о пересмотре итогов выборов в парламент в течение 15 дней.