Ушаков: Москва одобрила перемирие между Вашингтоном и Тегераном

Россия положительно оценила достигнутое между США и Ираном перемирие и выразила надежду на результативность их дальнейших переговоров. Об заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также подчеркнул, что Москва готова оказывать содействие в урегулировании разногласий, в первую очередь по ядерной проблеме Тегерана.

«Над всем, уважаемые коллеги, нависает, понятно, проблема Ближнего Востока. Россия приветствовала перемирие и заключение американо-иранского меморандума. Мы надеемся, что начавшиеся переговоры будут результативными», — сказал Ушаков в ходе XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Перемирие между США и Ираном было достигнуто после серии обострений. В конце февраля 2026 года вооружённые силы США и Израиля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В ответ Иран наносил ракетные удары по американским объектам в регионе.

С 8 апреля стороны находились в режиме прекращения огня, однако обстановка оставалась напряженной. Теперь в Москве рассчитывают, что перемирие станет долгосрочным и позволит перейти к полноформатным переговорам по урегулированию кризиса.

В ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, который длится с 28 февраля. Документ также определяет сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.