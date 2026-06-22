Путин встретится с выпускниками военных вузов и проведет совещание с кабмином

Завтра, 23 июня, президент Владимир Путин проведет по видеосвязи совещание с правительством и встретится с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля.

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Так, глава государства поздравит офицеров, курсантов и слушателей академий, а также пожелает им успехов в выполнении важных задач по обеспечению безопасности России.

В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и главы силовых ведомств, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, во вторник в формате видеоконференции состоится совещание главы государства с членами правительства, посвященное реализации программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений.

Ожидается, что с докладами выступят министр здравоохранения Михаил Мурашко и председатель комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь" Станислав Воскресенский. "Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов", - сообщили в Кремле.