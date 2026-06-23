Руководство Германии меняет риторику в теме конфликта между Россией и Украиной. Об этом в разговоре с газетой «Царьград» заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, если раньше канцлер Германии Фридрих Мерц уверенно заявлял, что Россия непременно проиграет, то теперь он говорит так:

«Нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну». «Уверенность начинает колебаться. <...> Единственное, что может привести их сейчас в эйфорию, — это уверенность в том, что [президент США Дональд] Трамп объединится с европейскими странами и начнет оказывать давление на Россию», — добавил эксперт.

Также он указал на разную позицию европейских стран.

«Потому что позиция Италии, например, существенно отличается от позиции Германии. А позиция США носит двойственный характер. Они оружие продают Европейскому союзу, но безвозмездно передавать оружие Украине перестали», — пояснил Безпалько.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на саммите «Большой семерки» (G7) произошла пересменка ролей у западных стран в вопросе Украины. По его словам, сначала главной силой, оказывающей политическую военную помощь Киеву, была администрация бывшего президента США Джо Байдена, однако при Трампе Вашингтон предпринимал посреднические усилия, поэтому европейцам «пришлось взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России».