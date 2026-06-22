Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Михаил Романов считают, что Владимир Зеленский целенаправленно пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в украинский конфликт. Об этом они рассказали порталу Life.

Недавние заявления Зеленского депутаты назвали признаком глубокого кризиса украинской власти. По мнению Картаполова, руководство Украины осознает критическое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.

«Единственный возможный для него [Зеленского] сценарий спасения - прямое или хотя бы частичное вступление НАТО в боевые действия», - заявил депутат.

По его версии, для реализации этого плана Киев использует агрессивную риторику, рассчитывая вынудить Минск на ответные шаги. Депутат подчеркнул, что у Белоруссии нет планов вступать в конфликт, однако от украинской стороны можно ожидать любых деструктивных действий.

Картаполов также высказался о ссоре Украины с властями Польши. По мнению парламентария, публичные шаги Зеленского свидетельствуют о полной потере связи с реальностью.

«[Зеленский] слишком поверил в себя», - сказал депутат.

Мнение Картаполова разделяет депутат Михаил Романов. Он заявил, что панические настроения в Киеве напрямую связаны с успехами ВС РФ. Он назвал заявления Зеленского «конвульсиями, предсмертными судорогами падающего режима».

В последние недели Зеленский несколько раз заявлял об атаках, якобы готовящихся со стороны Белоруссии. Он подчеркивал, что власти Белоруссии должны «держать ухо востро», и грозил Минску «последствиями». Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может быть втянута в конфликт «только в одном случае - если в отношении ее территории будет совершена агрессия».

Также Лукашенко предлагал Зеленскому встретиться в Белоруссии или на Украине. В начале июня в офисе Зеленского призвали Лукашенко «просто молчать», если он хочет «дожить до пенсии». Позже Зеленский пригрозил нанести удары по ретрансляторам на территории Белоруссии, которые, по утверждению Киева, используются российскими дронами.