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В Госдуме оценили попытки Зеленского втянуть соседей в войну

Мария Иванова

Депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Михаил Романов считают, что Владимир Зеленский целенаправленно пытается спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в украинский конфликт. Об этом они рассказали порталу Life.

В Госдуме оценили попытки Зеленского втянуть соседей в войну
© Global Look Press

Недавние заявления Зеленского депутаты назвали признаком глубокого кризиса украинской власти. По мнению Картаполова, руководство Украины осознает критическое положение ВСУ на линии боевого соприкосновения.

«Единственный возможный для него [Зеленского] сценарий спасения - прямое или хотя бы частичное вступление НАТО в боевые действия», - заявил депутат.

По его версии, для реализации этого плана Киев использует агрессивную риторику, рассчитывая вынудить Минск на ответные шаги. Депутат подчеркнул, что у Белоруссии нет планов вступать в конфликт, однако от украинской стороны можно ожидать любых деструктивных действий.

Картаполов также высказался о ссоре Украины с властями Польши. По мнению парламентария, публичные шаги Зеленского свидетельствуют о полной потере связи с реальностью.

«[Зеленский] слишком поверил в себя», - сказал депутат.

Мнение Картаполова разделяет депутат Михаил Романов. Он заявил, что панические настроения в Киеве напрямую связаны с успехами ВС РФ. Он назвал заявления Зеленского «конвульсиями, предсмертными судорогами падающего режима».

В последние недели Зеленский несколько раз заявлял об атаках, якобы готовящихся со стороны Белоруссии. Он подчеркивал, что власти Белоруссии должны «держать ухо востро», и грозил Минску «последствиями». Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может быть втянута в конфликт «только в одном случае - если в отношении ее территории будет совершена агрессия».

Также Лукашенко предлагал Зеленскому встретиться в Белоруссии или на Украине. В начале июня в офисе Зеленского призвали Лукашенко «просто молчать», если он хочет «дожить до пенсии». Позже Зеленский пригрозил нанести удары по ретрансляторам на территории Белоруссии, которые, по утверждению Киева, используются российскими дронами.