В Кремле высказались об угрозах Киева в адрес Белоруссии

Москва уверена, что Минск в состоянии обеспечить свой суверенитет и дать ответ на потенциальные военные угрозы.

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Так об угрозах Киева в адрес Белоруссии высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У нас нет никаких сомнений, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что угрозы Киева агрессивны и являются вмешательством во внутренние дела другой страны.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. Он пригрозил ударить по Белоруссии при отказе Минска отвести технику от границы.