Володин поблагодарил Лукашенко

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высоко оценил подход президента Белоруссии Александра Лукашенко к сохранению исторической памяти, назвав его поведение достойным подражания для руководителей других стран. С соответствующим заявлением парламентарий выступил в ходе пленарного заседания второго Международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», передаёт издание «СБ. Беларусь сегодня».

В своём выступлении Володин адресовал белорусскому лидеру слова признательности, подчеркнув, что тот не только трепетно относится к наследию многонационального народа, но и последовательно защищает его, предпринимая все усилия для передачи этой памяти будущим поколениям. По убеждению спикера, такая позиция служит эталоном для многих государственных деятелей по всему миру.

Политик обратил внимание участников форума на тревожную тенденцию в европейских странах, где за период с 2022 по 2025 год было уничтожено более трёхсот мемориальных объектов, что, по его мнению, свидетельствует о возрождении неонацистских настроений. Володин призвал народы Европы и других континентов осознать серьёзность происходящего, подчеркнув неразрывную связь между сохранением исторической памяти и наличием будущего.

«Если мы помним, чтим и отдаём долг павшим, у нас есть завтра», — резюмировал он.

Спикер также напомнил о ключевой миссии самого форума — защите исторической истины. Он предупредил, что утрата памяти о подвиге защитников Бреста и победителей в Сталинградской битве неизбежно приведёт к исчезновению истории как таковой, а без неё немыслимо существование государственности.

В завершение Володин поблагодарил председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко за высокий уровень организации мероприятия.