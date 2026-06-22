Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании вряд ли повлияет на российско-британские отношения.

Он отметил, что тот никак не проявил себя с точки зрения отношений между Москвой и Лондоном. По словам Пескова, британский премьер последовательно выступал за сохранение нынешнего уровня двусторонних отношений, который он охарактеризовал как нулевой.

Песков также выразил сомнение, что после ухода Стармера позиция британского политического руководства в отношении России изменится. По его мнению, сейчас на политической арене Великобритании вряд ли найдется кто-либо, кто придерживался бы иного подхода к отношениям с Москвой.

В понедельник, 22 июня, Стармер объявил, что покинет пост лидера Лейбористской партии и главы правительства. Он сообщил, что принял решение об уходе, так как парламентская фракция Лейбористской партии дала понять, что не считает его лучшим кандидатом для руководства партией на следующих всеобщих выборах, и он согласился с этим решением.

Подводя итоги своей работы, Стармер заявил, что «смог опровергнуть прогнозы критиков». По его словам, партии удалось избавиться от проблемы антисемитизма, восстановить доверие к своей экономической, оборонной и внешнеполитической повестке, а также сосредоточить работу на создании более справедливой страны с равными возможностями для всех граждан.

Озвучены вероятные причины отставки Стармера

С сентября 2022 года в Великобритании сменились четыре премьер-министра. После ухода Бориса Джонсона этот пост последовательно занимали Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер.

Ранее премьер Британии едва не расплакался, говоря об отставке.