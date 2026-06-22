В Кремле прокомментировали ситуацию с топливом в Крыму

Республиканские власти ведут работу по минимизации последствий нехватки топлива в Крыму.

© Газета.Ru

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа, напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о мерах помощи населению.

Власти Севастополя объявили о введении временных ограничений с 22 июня: меры затронут транспорт, торговлю, энергоснабжение и повседневную жизнь горожан. Кроме того, остановлена продажа топлива населению, в том числе по талонам. Бензин и дизельное топливо будут отпускать только государственным службам.

В Крыму приостановили работу детских лагерей

Ограничения коснутся и морского сообщения. Паромы временно прекратят движение через Севастопольскую бухту, при этом пассажирские катера продолжат работу.

Ранее в Крыму была остановлена работа детских лагерей.