Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 июня, в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Траурное мероприятие прошло у стен Кремля. Военнослужащие роты Почетного караула установили венок из красных роз и гвоздик у Вечного огня.

После церемонии глава государства возложил цветы к тумбам городов-героев, расположенным в Александровском саду, в том числе Киева и Одессы, передает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ветеранам и жителям столицы в День памяти и скорби. Он напомнил, что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, ставшая тяжелым испытанием для страны.

В Москве на Крымской набережной прошла акция «Линия памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, 22 июня. Участники зажгли 1418 свечей — в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Первую свечу зажег участник СВО, директор центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков с сыном. Вторую — руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Он отметил, что акция проводится в 12-й раз и уже стала традицией для города.