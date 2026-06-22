Путин раскрыл, какую миссию выполняет союз России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин обратился с приветственным посланием к участникам международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», подчеркнув ключевую роль российско-белорусских отношений в защите взаимных интересов на мировой арене. Текст обращения был опубликован на официальном сайте Кремля.

В своём послании российский лидер акцентировал внимание на том, что фундамент нынешнего сотрудничества между двумя народами был заложен ещё в годы Великой Отечественной войны, когда общая борьба с нацизмом скрепила узы братства и взаимовыручки.

Сегодня, по его убеждению, эта историческая связь проявляется в развитии многогранного партнёрства, строительстве интеграционных структур в рамках Союзного государства и отстаивании суверенных прав обоих государств на международной арене. Особое место в этом взаимодействии, добавил президент, занимает межпарламентский диалог, в частности деятельность Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Путин также отметил символичность места проведения форума — Брестской земли, которая 85 лет назад первой приняла на себя удар гитлеровских войск. Он напомнил о беспримерном мужестве защитников Брестской крепости, чей подвиг навсегда останется в памяти народов как образец стойкости и самопожертвования.

Кроме того, президент обратил внимание на присутствие делегаций из дружественных государств, что, по его мнению, свидетельствует о широкой международной поддержке ценностей, разделяемых Россией, и о неприятии попыток пересмотра итогов Второй мировой войны или героизации нацизма.

В заключительной части послания глава государства выразил уверенность в том, что народные избранники, участвующие в форуме, внесут весомый вклад в сохранение исторической памяти и воспитание молодёжи в духе патриотизма и гуманизма. Он пожелал организаторам и гостям мероприятия плодотворной работы и значимых результатов, подчеркнув, что их совместные усилия послужат дальнейшему укреплению взаимопонимания между россиянами и белорусами.