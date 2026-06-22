Пушков отметил низкие рейтинги "клуба любителей Зеленского" в Европе

Рейтинги у лидеров ведущих европейских стран, поддерживающих Украину, находятся на очень низком уровне, заявил в интервью ТАСС председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.

"Главу ХДС [Фридриха] Мерца уже называют самым непопулярным канцлером Германии за всю послевоенную историю: его рейтинг в последние месяцы находится в зоне между 13% и 16%. Примерно на том же уровне доверия находятся и другие члены клуба любителей [Владимира] Зеленского. Я даже предложил в шутку создать "Клуб 13%", куда вошли бы лидеры с подобным уровнем поддержки, прежде всего [Эмманюэль] Макрон, [Кир] Стармер и Мерц", - сказал Пушков.

"Посмотрим, кто еще к ним присоединится. Этим политическим деятелям, конечно же, жгуче хочется остаться в истории не жалкими неудачниками, а победителями. Победителями самой России", - добавил он.

По словам парламентария, страны Запада рассчитывают на ослабление российской экономики, при этом если ее рост возобновится, то в Европе усилятся те, кто считает, что санкции не дают того результата, которого ожидает Запад.

"И это будет сильный аргумент для тех политических сил в Европе, которые сейчас еще недостаточно сильны, но постепенно набирают вес, как, например, партия "Альтернатива для Германии". У них, по последним данным, уже почти 30% поддержки, тогда как у правящего блока ХДС/ ХСС - всего 20%", - подчеркнул Пушков.

Сенатор также отметил, что Запад рассчитывает на "подрыв политической стабильности" в России через ослабление российской экономики.

"Там с превеликой радостью отметили, что в России замедлились темпы роста. Собственно, об этом и [президент РФ] Владимир Путин говорил на ПМЭФ-2026: мол, нас критикуют, говорят, что у нас "все припало" с экономическим ростом. Однако, отметил он, "припало" у нас к тому уровню, на котором находится Евросоюз, где рост менее 1%. А в следующем году, по словам президента, Россия опять вступит в фазу уверенного роста", - сказал Пушков.

Запад, по мнению парламентария, надеется, что роста российской экономики не произойдет, и делает ставку на то, что "относительное падение экономического роста, которое наблюдается сейчас, затянется надолго и начнет подрывать способность вести военные действия".