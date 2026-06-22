Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в понедельник, 22 июня, назвал отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера сигналом для разжигателей войны в Европе.

— Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике. Отставка Стармера — важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе, — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Он уже проинформировал короля Британии Карла III об уходе с поста лидера Лейбористской партии.

До этого Кирилл Дмитриев задался вопросом, продолжит ли новое руководство Великобритании «провальную политику» Кира Стармера после его отставки.

Стармер сделал важное заявление после своей отставки

21 июня президент США Дональд Трамп говорил, что Кир Стармер в скором времени уйдет в отставку. По словам главы Белого дома, премьер-министр ошибся в политике по вопросам иммиграции и энергетики.