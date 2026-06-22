Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала стихотворением Самуила Маршака "Вся Европа" поведение нынешних европейских политиков, где "Риббентропа сменила Урсула фон дер Ляйен, Геббельса - Кая Каллас".

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Дипломат в своем Telegram-канале напомнила, что ровно 85 лет назад началаcь самая кровопролитная война в истории.

"Не "Восточный фронт Второй мировой войны", а ультимативная, бескомпромиссная, самая жестокая война на уничтожение - Великая Отечественная. И хотя говорить о ней можно - и нужно! - со всех аспектов, есть один, о котором нельзя забывать, - подчеркнула она. - В самые страшные месяцы войны рождалось искусство такой силы, какой мирное время не производит, да и не может произвести. "Священная война" Александрова прозвучала на Белорусском вокзале 26 июня 1941-го - на четвертый день. Симонов написал "Жди меня" в июле-августе того же года. Шостакович начал Седьмую "Ленинградскую" летом в городе, который через несколько недель окажется в осаде".

Захарова также обратила внимание на cтихотворение "Вся Европа" Маршака, которое было напечатано всего на 37-й день войны.

"Восемьдесят пять лет спустя стихотворение Маршака читается так, будто написано вчера. "Вся Европа" снова собирается - медленнее, чем хотелось бы организаторам, и ровно с тем же результатом. Опереточные контингенты прибалтийских стран, чешские снаряды, списанные немецкие "Леопарды", датские пушки и "три бельгийца с половиной" в лице брюссельской бюрократии, которая никак не может согласовать очередной пакет. Кличут… Риббентропа сменила фон дер Ляйен, Геббельса - Каллас, но схема та же. Собирают "всю Европу". Получают то, что получают", - констатировала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в стихотворении Маршака каждая строчка - конкретный персонаж.

"Опереточный испанец" - "Голубая дивизия" генерала Муньоса Грандеса, 18 000 добровольцев, отправленных Франко на Восточный фронт. "Подручный Дорио" - Жак Дорио, бывший коммунист, переметнувшийся к фашистам и создавший Легион французских добровольцев против большевизма. "Три бельгийца с половиной" - валлонские и фламандские коллаборационисты. "Швед из города Берлина" - горстка шведских добровольцев в Рейхе", - перечислила она.

Дипломат добавила, что через десять месяцев маршаковское слово окажется на настоящей броне.

"В апреле 1942-го ему присудили Сталинскую премию второй степени - за стихотворные тексты к плакатам и карикатурам. Самуил Маршак, Сергей Михалков, Кукрыниксы и другие лауреаты сложили свои премии и купили тяжелый танк КВ-1, - отметила она. - Назвали "Беспощадный". Кукрыниксы нарисовали на башне Гитлера, разлетающегося на куски от прямого попадания. Маршак (автор тех стихов, которые мы продолжаем читать нашим детям) и Михалков написали рядом: "Штурмовой огонь веди, / Наш тяжелый танк, В тыл фашисту заходи, Бей его во фланг!".

День памяти и скорби

Ежегодно 22 июня в РФ отмечается День памяти и скорби - памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В этот день по всей стране проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги. Великая Отечественная война продолжалась 1 418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн - на вооруженные силы.