МИД: Германия выплачивает компенсации только блокадникам-евреям

Берлин по-прежнему применяет двойные стандарты: выплаты получают лишь блокадники-евреи, а остальные ленинградцы остаются без компенсаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Её слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что Германия под надуманными предлогами финансирует только одну категорию жертв блокады, признавая их жертвами Холокоста.

Остальным защитникам и жителям осаждённого Ленинграда в компенсациях отказывают.

Ранее Захарова заявила, что Россия продолжит на всех уровнях, включая Совет Безопасности ООН, добиваться от Германии признания преступлений нацистов против мирного населения Советского Союза геноцидом.