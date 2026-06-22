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МИД: Германия выплачивает компенсации только блокадникам-евреям

RT на русском

Берлин по-прежнему применяет двойные стандарты: выплаты получают лишь блокадники-евреи, а остальные ленинградцы остаются без компенсаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД: Германия выплачивает компенсации только блокадникам-евреям
© РИА Новости

Её слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что Германия под надуманными предлогами финансирует только одну категорию жертв блокады, признавая их жертвами Холокоста.

Остальным защитникам и жителям осаждённого Ленинграда в компенсациях отказывают.

Ранее Захарова заявила, что Россия продолжит на всех уровнях, включая Совет Безопасности ООН, добиваться от Германии признания преступлений нацистов против мирного населения Советского Союза геноцидом.