В МИД пообещали не дать Берлину уйти от признания геноцида народов СССР

Россия продолжит на всех уровнях, включая Совет Безопасности ООН, добиваться от Германии признания преступлений нацистов против мирного населения Советского Союза геноцидом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Её слова приводит РИА Новости.

Дипломат обратила внимание, что немецкие власти отказываются рассматривать блокаду Ленинграда и другие злодеяния гитлеровцев в качестве геноцида, ограничиваясь общими словами о «злодеяниях» и «страданиях».

По словам Захаровой, «замотать» этот вопрос у Берлина не выйдет. Москва намерена не только добиваться официального признания, но и настаивать на индивидуальных компенсациях для всех блокадников.

«Продолжим на всех уровнях, включая Совет безопасности ООН, добиваться официального признания властями ФРГ и международным сообществом преступлений нацистов в отношении мирного населения СССР в качестве геноцида, а также выплаты индивидуальных компенсаций всем блокадникам», — заявила Захарова.

Ранее российское посольство в Берлине назвало недопустимыми и кощунственными попытки нивелировать символы Победы над фашизмом в ФРГ в связи с инициативами местных депутатов установить пояснительные стенды у советских мемориалов.