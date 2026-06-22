В МИД заявили о подготовке НАТО к войне с Россией

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО ведут реальную подготовку к военному столкновению с Москвой на рубеже 2030 года. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, главная задача стран НАТО и ЕС — добиться стратегического поражения России. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО. Он добавил, что Украину рассматривают как «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса.