Хинштейн рассказал о диалоге с Путиным перед назначением на пост губернатора

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы «Вести» рассказал о диалоге с президентом России Владимиром Путиным, который у него состоялся в декабре 2024 года перед назначением на должность врио главы региона.

«У меня были какие-то, конечно, сомнения, потому что это совершенно другая работа, другая абсолютно жизнь. Я честно сказал: «Владимир Владимирович, я боюсь, я могу не справиться». Он мне сказал: «Как ты не справишься? Справишься! А я буду помогать», — рассказал курский губернатор.

Ранее Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области по собственному желанию и назначил врио главы региона Александра Шуваева — участника президентской программы «Время героев».