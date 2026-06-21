В России отреагировали на возможную отставку премьера Британии

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о возможной отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Комментарий опубликован в соцсети X.

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Поводом для заявления стало мнение президента США Дональда Трампа, который предположил, что Стармер может покинуть пост на фоне проблем с миграционной и энергетической политикой.

«Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всех», — написал глава РФПИ.

Ранее кабинет министров Британии призывал Стармера уйти в отставку в ближайшие дни после победы Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Мейкерфилде.