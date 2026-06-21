Ульянов заявил об иррациональной позиции США по Ирану

Стремление Вашингтона запретить Ирану обогащение урана кажется абсолютно иррациональным. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В соцсети Х Ульянов прокомментировал заявление Пезешкиана о том, что Тегеран никогда не откажется от своего права на обогащение урана в мирных целях.

«Может ли кто-нибудь объяснить, почему США настаивают на нулевом обогащении урана? Это кажется абсолютно иррациональным», — написал Ульянов.

Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна может предоставить письменные гарантии безъядерного статуса, но не откажется от обогащения урана. По его словам, американцам придется это признать.