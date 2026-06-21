Европейские лидеры пытаются склонить американского президента Дональда Трампа к своей позиции по конфликту на Украине.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась», — подчеркнул он.

Как отметил Лавров, российская сторона замечает, что американское руководство поддаётся нажиму Европы по Украине.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва ждёт не выполнения договорённостей, достигнутых в Анкоридже, а победы и реализации собственных целей в украинском конфликте.