Володин провел совещание с руководителями думских фракций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций и обсудил с ними актуальные вопросы повестки. Об этом 23 июня сообщается на официальном сайте Госдумы.

«Обсуждались актуальные вопросы повестки и приоритетные законопроекты, которые планируется рассмотреть в ходе пленарной недели», — говорится в сообщении.

Среди таких законопроектов — инициативы в исполнение поручений президента Владимира Путина по итогам ПМЭФ — о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которые позволят сохранить установленные на 2026 год пороговые значения доходов для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, о специальном статусе стажера и порядке прохождения стажировок, о расширении мер поддержки участников СВО, а также о поддержке семей с детьми и проект о повышении эффективности «Почты России».