В Госдуме раскрыли, почему США не смогли выполнить договоренности Анкориджа

Соединенные Штаты оказались не в состоянии выполнить достигнутые в Анкоридже договоренности из-за давления Евросоюза, рассказал в беседе с журналистами News.ru заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоялась на Аляске в городе Анкоридж 15 августа 2025 года. Стороны обсудили параметры урегулирования кризиса на Украине, Москва заявила, что готова пойти на определенные уступки ради выхода на мирную сделку.

Парламентарий предположил, что консультации России и США продолжатся, стороны будут предпринимать попытки вернуться к определенным договоренностям.

«Просто огромное давление со стороны Европы, и в том числе на Трампа, конечно, сказывается», — отметил Чепа.

Переговорный процесс, уточнил депутат, во многом зависит от успехов ВС РФ на линии противостояния. Он добавил, что в настоящее время акцент будет сделан на том, как далеко продвинулись российские военные.

Ушаков оценил достигнутые в Анкоридже договоренности

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва более не ожидает выполнения достигнутых в Анкоридже соглашений в вопросе специальной военной операции.