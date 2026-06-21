Ушаков оценил достигнутые в Анкоридже договоренности

Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже, заявил в беседе с журналистами помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, после встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, прошедшей на Аляске в городе Анкоридж 15 августа 2025 года, в лексике политиков появились такие термины как «Формула Анкориджа», «Дух Анкориджа».

Журналисты пояснили, что конкретное значение понятий не раскрывалось, подробности о достигнутых договоренностях не приводились. Вместе с тем, предположили они, речь шла о ряде уступок, компромиссных решениях со стороны России в контексте урегулирования кризиса на Украине.

«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», — отметил Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что в свете сложившейся ситуации, Москва ждет победы и реализации собственных целей, а не выполнения договоренностей, достигнутых на Аляске.

Ушаков констатировал, что западным странам следует внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где ВС РФ постоянно продвигаются вперед.

Ушаков раскрыл ошибку Запада в отношении России

Корреспонденты заметили, что заявление Ушакова моментально разошлось в интернете. Комментаторы встретили слова помощника президента с радостью, восторгом, поставили большое количество лайков, призвали выписать американцев из списка надежных партнеров.