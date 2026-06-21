Ушаков раскрыл ошибку Запада в отношении России

Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, ему нужно внимательно проанализировать происходящее на поле боя. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, на Западе «играют в свои игры», нацеленные на нанесение поражения России. Ушаков заметил, что сейчас там уверены в своей правоте, «поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды».

В связи с этим помощник президента России посоветовал странам Запада внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где ВС РФ движутся вперед.

«Они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», — заявил Ушаков.

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До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что показал бы «известный жест» тем, кто хочет поражения России. Исторически у России было много недругов, да и сейчас «все к нам лезут», пытаются нанести стратегическое поражение, а потом «поучаствовать в разделе пирога», подчеркнул Путин. Однако, отметил глава государства, все они поняли, что это невозможно, «перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились».