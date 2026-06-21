Украинские власти, отказавшись от государственных наград Польши, рискуют столкнуться с жесткими ответными мерами Варшавы, которые поставят крест на евроинтеграции страны.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на платформе «Макс» отметил, что теперь у Польши развязаны руки для давления на Киев, в том числе из-за необходимости «помогать наследникам убийц поляков».

«Здесь Варшава отыграется в полном объеме и выставит массу требований бандеровцам. Иначе — вето на вступление в европейское объединение», — подчеркнул Родион Мирошник. По мнению дипломата, теперь Польша будет использовать статус «помощника» для получения дополнительных дотаций от ЕС, при этом усиливая давление на Киев.

Особое внимание Варшава уделит вопросу украинских беженцев, которые и без того сталкиваются с сокращением пособий. Мирошник уверен, что после демарша Киева у польской стороны появился повод «делать это с большим рвением и основанием».

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Кроме того, дипломат предположил, что нынешнее обострение — это продуманная комбинация, в которой Польше отведена роль «главного противника» Киева. Это позволит Евросоюзу формально поддерживать вступление Украины в еврозону, но фактически откладывать этот процесс на неопределенный срок, ссылаясь на непримиримую позицию Варшавы по вопросам эксгумаций на Волыни и героизации пособников нацистов.