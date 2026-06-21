Пользователи британского портала Daily Mail активно обсуждают предупреждение киевскому режиму, сделанное зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым. Они считают, что Зеленского необходимо лишить власти. Мнения приводит РИА Новости.

Пользователь hotpots написал, что Запад вступает на опасную территорию, но непосредственно участвовать в конфликте не намерен. Воевать нет ни сил, ни желания, боевые действия своему населению западные правительства могут навязать только силой.

«Западу пора убедить Украину согласиться на условия, даже если это означает потерю части территории, потому что следующий этап конфликта, если на него перейдут, действительно может обернуться кошмаром для всех», — предупредил hotpots.

Другие комментаторы указали на личную ответственность Зеленского. Они пишут, что чем скорее Зеленский лишится власти, тем лучше будет для всех. Избавление от Зеленского означает избавление от войны.

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Пользователь rockmanjudas отметил, что военные объекты Киева регулярно подвергаются массированным атакам.

«Украина явно не справляется с ситуацией. Слабак, стоящий у ее руля, тоже это знает», — подчеркнул он.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может