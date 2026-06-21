Отказавшись от польского ордена Белого орла, украинское руководство признало свою нацистскую сущность.

Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Возвратом своих орденов признали, что они реальные стопроцентные нацисты», — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев напомнил о недавней церемонии перезахоронения на Украине останков пособника фашистов, руководителя Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Андрея Мельника. Политик подчеркнул: «Или ты считаешь, что Мельник фашист, или ты считаешь, что он герой. И тогда ты сам фашист».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий официально лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны, которую украинскому лидеру вручил в 2023 году Анджей Дуда. Решение о лишении Зеленского награды было принято из-за присвоения одному из подразделений (центру специальных операций) Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования «Герои УПА» (организация запрещена в России).

Три экс-президента Украины отказались от польских наград

Варшава давала Киеву время для отказа от данного решения. Вскоре Зеленский вернул орден почтой, вслед за ним от своих наград, врученных Варшавой, отказались министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов и посол Украины в Варшаве Василий Боднар.