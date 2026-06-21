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Сенатор Косачев: молодежь в ЕС "боится" истории Второй мировой войны

Газета.Ru

Молодежь стран Евросоюза с опаской обращается к истории Второй мировой войны из-за страха понять, что их деды и прадеды воевали на стороне нацистской Германии. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев во время торжественной церемонии по случаю случаю отправления "Поезда Памяти", слова которого передает ТАСС.

Косачев: молодежь в ЕС "боится" истории Второй мировой войны
© РИА Новости
"Осторожно, потому что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться. Потому что их деды и прадеды оказались по другую сторону добра и зла. Это их история", — сказал зампред верхней палаты парламента.

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Также сенатор отметил, что у россиян есть привилегия гордиться историей России и не опасаться обнаружить какие-либо постыдные нарративы в ней. По его словам, предки современников России выбрали "равильную сторону истории, по эту сторону добра и зла".

20 июня российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал обложку последнего номера журнала Der Spiegel, который вышел под заголовком "Наша война против России". Он подчеркнул, что название номера "намеренно двусмысленное", а Германия "хочет реванша" и готова "продолжить дело Гитлера".