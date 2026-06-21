Путин поздравил весь медперсонал РФ с Днем медицинского работника

Президент РФ Владимир Путин в День работника здравоохранения поздравил всех людей, имеющих отношение к этой сфере, с профессиональным праздником. Видеообращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

"Сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения, всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что все эти люди "объединены высокой целью - служить людям, сберегать здоровье нации", и "выполняют свой долг ответственно, с огромной отдачей".

"За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов", - добавил Путин.

По мнению главы государства, труд медицинского работника имеет огромное государственное общенациональное значение.