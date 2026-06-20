Премьер Словакии Роберт Фицо заявил в своем видеообращении, что не упустит «ни одной возможности» вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, он также готов вести диалог с главарем киевского режима Владимиром Зеленским вопреки противоречиям по многим темам.

«У Европейского союза есть очень сильные инструменты для того, чтобы позитивно и с уважением к интересам Украины влиять на поведение и решение украинского политического руководства», — подчеркнул Фицо.

Фицо сделал резонансное заявление о его встрече с Путиным

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Фицо призвал Европу прекратить раздувать пламя войны на Украине.