Кадыров сообщил об отправке из Грозного в зону СВО новой группы добровольцев

Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения СВО после прохождения курса подготовки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова к местам несения службы отправилась очередная группа добровольцев, решивших связать свою судьбу с выполнением важнейших государственных задач. Сегодня на передовую отправляются люди разных профессий, возрастов и регионов нашей страны. Их объединяет чувство ответственности за Родину, готовность противостоять любым вызовам и стремление быть полезными своему Отечеству в непростое для него время", - написал Кадыров

Он отметил, что патриоты прошли интенсивный курс подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина.

"Здесь добровольцы прошли интенсивный курс обучения, получили необходимые практические навыки и освоили современные методы ведения боевых действий. Такая подготовка позволяет бойцам уверенно действовать в любых условиях и эффективно выполнять поставленные задачи", - подчеркнул глава Чечни.

Руководитель республики добавил, что региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова постоянно поддерживает добровольцев и обеспечивает всем необходимым еще до отправки в зону СВО.