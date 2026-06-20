Просроченный комедиант Зеленский выступил с новым заявлением, поставив фактически ультиматум Беларуси. Кровавый клоун призвал отвести технику, которая стоит на границе и якобы помогает корректировать удары по Украине. О том, что это означает, «МК» рассказал именитый эрудит и уроженец Одессы Анатолий Вассерман.

- Зеленский всерьез пытается втянуть Беларусь в конфликт в надежде на то, что наниматели террористической организации Украина в этом случае будут вынуждены выступить на ее стороне уже не только поставками оружия, боеприпасов и денег, но и собственной открытой силой, - считает Зеленский. - Александр Григорьевич, естественно, не поведется. Но я не исключаю, что Зеленский попытается и впрямь ударить по белорусской территории. Именно ради того, чтобы хоть так вызвать ответ.

- Если, действительно, у Зеленского такое получится, то мы сможем сделать то, о чем он постоянно говорит, - объясняет эрудит. – А именно - атаковать земли, занятые сейчас этой террористической организацией, не только с востока, но и с севера.

В данном случае часть экспертов предрекает не только крах ВСУ, но и самого кровавого комика. Потому как живой сил у ВСУ на новый участок фронта явно не хватит.

Медведев раскрыл, что недопустимо для России в отношении Киева

- Да, у него народа не хватит, - говорит Вассерман. - Но еще раз повторю: он надеется на то, что в этом случае страны, уже вложившие в этих террористов немереные деньги и, главное, - колоссальный политический авторитет, окажутся вынуждены вмешаться в конфликт открытой силой. Именно ради того чтобы не потерять уже сделанные вложения.

Между тем, Дмитрий Медведев на фоне террористически атак на российские города призвал отказаться от всех ограничений в действиях против Киева. Медведев считает, что запрет должен действовать только на преднамеренное уничтожение мирного населения.

- Это (отмена правил) в принципе не исключено, - считает Анатолий Александрович. - Но я все-таки надеюсь, что правила еще не вполне отменены. И, возможно, те, на кого Зеленский надеется, поймут, что игра становится для них слишком рискованной.

К слову, Вассерман говорит: то, как будут развиваться события в зоне украинского конфликта в обозримом будущем, сейчас прогнозировать трудно.