Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прокомментировала массовый отказ представителей киевского режима от государственных наград Польши. Дипломат предложила Варшаве найти более подходящих кандидатов для передачи вернувшихся орденов, намекая на симпатии нынешней украинской власти к нацистской идеологии.

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«Сданные киевским режимом орден "Белый орел" и другие награды Варшава может направить в Канаду — Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать», — написала Мария Захарова в своем аккаунте в Telegram.

Ироничное предложение представителя российского внешнеполитического ведомства стало ответом на демонстративный демарш Владимира Зеленского, Василия Боднара, Андрея Сибиги и Кирилла Буданова, которые вернули полякам свои регалии после лишения президента Украины высшего ордена Польши.

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Напомним, что дипломатический конфликт между Варшавой и Киевом вспыхнул из-за решения Владимира Зеленского официально присвоить одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ имя «Героев УПА»* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Этот шаг президента Украины был воспринят в Польше как публичное попрание исторической памяти и оскорбление жертв Волынской резни. Президент Польши Кароль Навроцкий, назвав героизацию пособников нацистов недопустимой, лишил Зеленского ордена Белого орла, что спровоцировало волну истеричных отказов от наград со стороны других украинских чиновников.

* - Организация признана экстремистской и запрещена в РФ