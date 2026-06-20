Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может. Об этом пишет RT.

В субботу утром, 20 июня, пресс-служба Минобороны рассказала, что российские силы ПВО сбили 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были уничтожены в небе над Астраханской, Воронежской, Московской, Ростовской и рядом других областей.

«С учётом массированных террористических атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», — подчеркнул Медведев.

Медведев опубликовал сгенерированное видео с уничтожением фото лидеров Европы

Зампред Совбеза уточнил, что для российских военных на фоне текущей ситуации за гранью приемлемого должно остаться только умышленное, намеренное уничтожение гражданских лиц.

По его словам, остальное — вполне допустимо. При этом, добавил он, не следует обращать внимание на истерики и громкие заявления Владимира Зеленского и его европейских партнеров.

«Сюда же, кстати, должны относиться и Гаагские конвенции о законах и об обычаях войны. Они больше не нужны. За прошедшие сто лет войны слишком изменились», — констатировал Медведев.

Политик также прокомментировал циничные публикации в СМИ о маневрах армии Нидерландов, в рамках которых солдаты королевства учились в короткие сроки создавать концлагеря для российских военнопленных.

Зампред Совбеза отметил, что Россия не будет создавать лагеря смерти для европейцев. Он уточнил, что это обусловлено не соображениями морали, а тем, что они не потребуются — «радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил ранее, что ВСУ атаковали жилой дом в Раменском. Погибла 8-летняя девочка, которая в момент атаки находилась дома.