Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после заключения американо-иранской «сделки» Тегеран не проиграл войну Вашингтону, а Израиль, напротив, оказался обижен и будет мстить.

«Отбрасывая в сторону словесную шелуху, всем стало очевидно, что Тегеран, мягко говоря, не проиграл эту войну Вашингтону, несмотря на убийство главы иранского государства и разрушительные ракетные удары», — написал он в MAX.

Медведев добавил, что неустойчивое соглашение легко разрушается новыми ударами по Ливану или другими провокациями. А это, по его словам, как раз и нужно кабинету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который держится на войне.

Медведев раскрыл, что недопустимо для России в отношении Киева

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что израильские войска останутся на юге Ливана столько времени, сколько потребуется для обеспечения безопасности страны.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США контролируют Израиль.

Также он заявил, что помогает израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху сохранять здравомыслие.