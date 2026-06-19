Дмитриев прокомментировал лишение Зеленского польского Ордена Белого Орла

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал лишение Владимира Зеленского польского Ордена Белого Орла. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Дмитриева, «Польша наконец-то нашла нацистов на Украине».

«Польша наконец-то обнаружила сторонников нацизма на Украине», — написал он.

Напомним, что ранее Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла из-за героизации последним деятелей УПА* (признана экстремистской и запрещена в России) — тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА*. Позже одному из подразделений ВСУ присвоили имя «Героев УПА*».