Дмитриев снова пошутил об отставке британского премьера

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о возможной отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом он написал в социальной сети X.

© Lenta.ru

Дмитриев отреагировал на публикацию в X от британского портала Politics UK, в которой говорится, что Стармер изучает возможность ухода в отставку после того, как министры кабинета призвали его покинуть пост.

«Давайте же, наконец, объединимся — британцы, все человечество и даже инопланетяне — чтобы вместе отпраздновать скорую отставку Стармера», — пошутил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев пошутил об отставке британского премьера.

«Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации — всех, кто ждал вашей отставки», — написал он.

До этого Стармер заявил, что останется на своем посту, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его заместителя и двух помощников.