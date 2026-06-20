Медведев предложил вручить Зеленскому нацистскую награду

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X предложил вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому Железный крест нацистской Германии вместо польского ордена Белого орла.

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«Президент Польши наконец лишил киевского выродка, почитающего нацистов, ордена Белого орла. Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста», — написал Медведев.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* (организация запрещена в России) (Украинская повстанческая армия).

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По его словам, орден является «символом высшего доверия» Польши и благодарностью польской нации, но поскольку Зеленский не отказался от героизации членов этой организации, то было принято окончательное решение.

До этого глава польского государства давал Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению Вооруженных сил Украины названия «Имени героев УПА», но ответа на это от Украины не последовало.

Ранее польский политик потребовал снести памятники Бандере на Украине.

*организация запрещена в России.