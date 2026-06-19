Сенатор Джабаров: Европа пожалеет о санкционной политике против России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что решение ЕС продлить антироссийские санкции сразу на год не даст ожидаемого результата.

«Они думают, что они меняют сроки и что кого-то в России сейчас это интересует», — сказал сенатор в беседе с Lenta.ru.

По словам Джабарова, Европейский союз может продлевать ограничения на полгода, год или два, однако это не изменит развития России как суверенной страны.

Он добавил, что Европа, по его мнению, рано или поздно пожалеет о своей санкционной политике.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об ультиматуме, выдвинутом европейскими политиками для мирного диалога с Москвой.