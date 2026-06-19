Захарова едко высмеяла заявления Мелони

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что «Италия никогда не просит милостыню». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, так было только при бывшем Председателе Совета министров Италии Сильвио Берлускони, который «сделал Италию снова великой». Она также добавила, что для продолжения такой политики необходимо отстаивать независимость и действовать в соответствии с национальными интересами страны.

Захарова также прокомментировала слова Мелони о президенте США Дональде Трампе — ранее она заявила, что тот не уважает своих союзников. По мнению Захаровой, США всегда проявляли неуважение к странам Европы.

«Потому что так США действовали всегда, просто это немного скрывали. Потому что у американских президентов совсем другие союзники. Потому что, как сказал премьер Бельгии Барт Де Вевер, Европа может рассчитывать либо на роль довольного вассала Вашингтона, либо быть его несчастным рабом. Потому что самым надежным союзником премьер-министра Италии является итальянский народ, история и культура Италии», — написала она.

Ранее Захарова прокомментировала слова о дипломатических каналах с Россией.