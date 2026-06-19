Захарова прокомментировала слова о дипломатических каналах с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Евросовета Антониу Кошта о необходимости создания дипломатических каналов с Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Захарова заявила, что в Москве все еще работают дипломаты из стран Европы. При этом Кошта заявил, что создание дипломатических каналов позволит Европе напрямую передавать сообщения в Москву — Захарова напомнила, что именно эту работу должны выполнять послы.

«А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?», — написала она.

Ранее Захарова прокомментировала отказ европейского издания публиковать статью Лаврова.