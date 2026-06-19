Лавров указал на странности в тактике Евросоюза

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал очень странной тактикой решение ЕС продлить антироссийские санкции сразу на год и одновременное желание участвовать в переговорах по Украине.

"Очень странная тактика. Можно назвать чем угодно, только не нормальной политикой и не нормальной дипломатией", - указал глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй.

Лавров обратил внимание на то, что "европейцы кичатся своими принципами некими и говорят, что разговаривать с Россией можно только с позиции силы".

"Сейчас они об этом вновь заявили. Какой-то был саммит у Евросоюза. Претендуют на роль посредника вдруг, но сами при этом предъявляют ультиматум, как это было по итогам встречи [британского премьера Кира] Стармера, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца и [президента Франции Эмманюэля] Макрона с [Владимиром] Зеленским в Лондоне. 7 июня они вывалили пятипараграфный ультиматум, который затем послы этих трех стран приносили в МИД [России]", - констатировал глава МИД РФ.