Лавров: возмутительные теракты Киева должны быть замечены Вашингтоном

Американские коллеги, занимающиеся вопросами украинского урегулирования, должны заметить возмутительные теракты Киева. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Эти возмутительные террористические акты должны, конечно, быть замечены нашими американскими коллегами, которые хотят помочь в достижении согласия по украинскому урегулированию. Мы к этому готовы. Мы исходили из того, что мы достигли такого согласия на Аляске почти год назад", - сказал министр на пресс-конференции.