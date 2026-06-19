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Лавров: продление санкций ЕС дает сигнал, что Европа хочет "капитуляции РФ"

ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров видит в продлении антироссийских санкций Евросоюзом (ЕС) сразу на год желание европейцев "капитуляции России".

Лавров: продление санкций ЕС дает сигнал, что Европа хочет "капитуляции РФ"
© ТАСС
"Вчера на саммите Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как это делали до сих пор, а на год. Видимо, [это] лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать", - отметил глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.