Лавров: продление санкций ЕС дает сигнал, что Европа хочет "капитуляции РФ"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров видит в продлении антироссийских санкций Евросоюзом (ЕС) сразу на год желание европейцев "капитуляции России".

"Вчера на саммите Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как это делали до сих пор, а на год. Видимо, [это] лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать", - отметил глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.