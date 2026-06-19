В России оценили работу Набиуллиной в должности главы ЦБ

Политолог Илья Гращенков считает, что карьера главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной - пример эффективности сильного институционального управленца, а не харизматичного политика. Об этом он рассказал News.ru.

По мнению Гращенкова, сила главы Банка России кроется в жесткой профессиональной дисциплине и сдержанности. Стиль работы Набиуллиной политолог охарактеризовал как технократический. Вместо публичной политики и громких заявлений глава ЦБ концентрируется на качестве экспертизы, предсказуемости правил игры и устойчивости ключевых финансовых институтов.

По словам эксперта, Набиуллину отличают высокая работоспособность, аккуратность и редкое умение сохранять хладнокровие в кризисных ситуациях. Ее управленческий образ строится на принципе «делать больше, чем говорить», что позволяет не подменять реальную экономическую политику эмоциями.

Гращенков подчеркнул, что Набиуллина способна принимать жесткие, непопулярные, но системные решения. В результате даже критики председателя Банка России вынуждены признать ее высокую компетентность и способность удерживать стабильность сложной финансовой системы в условиях постоянного внешнего давления.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Ранее глава ЦБ впервые за долгое время пропустила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Затем она не пришла на конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. Пресс-служба регулятора сообщила, что председатель находится на больничном. Сообщалось, что 19 июня Набиуллина выступит на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ.