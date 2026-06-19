Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 19 июня дал жёсткую оценку положению украинских войск. По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения стремительно ухудшается для Киева.

«Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны», — заявил Песков.

Он также отметил, что Киев находится в очень трудном положении.

Отвечая на вопрос о массовой атаке украинских беспилотников на Москву накануне, пресс-секретарь президента подчеркнул, что эти действия свидетельствуют о продолжении курса, который исключает переговорный процесс. Таким образом, по оценке Кремля, украинская сторона не демонстрирует готовности к дипломатическому урегулированию.

Песков не уточнил, какие именно участки фронта находятся в наиболее критическом состоянии, однако его заявление прозвучало на фоне сообщений о продвижении российских войск на нескольких направлениях. В Кремле также не исключают, что в ближайшее время ситуация для ВСУ продолжит ухудшаться.

Песков порекомендовал посмотреть ролики, которые распространяются по Сети, показывающие последствия ответной атаки по объектам Украины. Он назвал съемки впечатляющими