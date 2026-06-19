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В Кремле заявили о скором катастрофическом положении ВСУ на фронтах

Московский Комсомолециещё 3

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 19 июня дал жёсткую оценку положению украинских войск. По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения стремительно ухудшается для Киева.

В Кремле заявили о скором катастрофическом положении ВСУ на фронтах
© Московский Комсомолец
«Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны», — заявил Песков.

Он также отметил, что Киев находится в очень трудном положении.

Отвечая на вопрос о массовой атаке украинских беспилотников на Москву накануне, пресс-секретарь президента подчеркнул, что эти действия свидетельствуют о продолжении курса, который исключает переговорный процесс. Таким образом, по оценке Кремля, украинская сторона не демонстрирует готовности к дипломатическому урегулированию.

Песков не уточнил, какие именно участки фронта находятся в наиболее критическом состоянии, однако его заявление прозвучало на фоне сообщений о продвижении российских войск на нескольких направлениях. В Кремле также не исключают, что в ближайшее время ситуация для ВСУ продолжит ухудшаться.

Песков порекомендовал посмотреть ролики, которые распространяются по Сети, показывающие последствия ответной атаки по объектам Украины. Он назвал съемки впечатляющими