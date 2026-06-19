Песков: Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня

Президент Владимир Путин намерен возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент, разумеется, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата. Это всегда делают в День памяти и скорби. И это день, когда, действительно, мы помним и скорбим. И это делает вся наша страна», – указал Песков, передает РИА «Новости».

В 2026 году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны.

В прошлом году Путин также посетил церемонию, несмотря на плохие погодные условия. В 2024 году президент почтил память павших советских воинов минутой молчания.