Песков назвал причину атак дронов на Москву

Все меры по ликвидации последствий атак беспилотников на российскую столицу принимаются. Атаки на Москву связаны с катастрофическим положением ВСУ на фронтах. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий", - сказал Песков.

"Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что", - оценил он.

"Президент получает сводки регулярно, по несколько раз в день, при необходимости в любое время дня и ночи", - сообщил Песков.

Он также предложил поискать больше съемок из различных городов Украины.