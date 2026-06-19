Песков назвал причину атак дронов на Москву
Все меры по ликвидации последствий атак беспилотников на российскую столицу принимаются. Атаки на Москву связаны с катастрофическим положением ВСУ на фронтах. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, дроновые атаки продолжаются. Принимаются соответствующие меры по ликвидации последствий", - сказал Песков.
"Высокие показатели работы систем ПВО, несмотря ни на что", - оценил он.
"Президент получает сводки регулярно, по несколько раз в день, при необходимости в любое время дня и ночи", - сообщил Песков.
Он также предложил поискать больше съемок из различных городов Украины.
"Съемки впечатляющие по результатам ударов наших Вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться", - заверил представитель Кремля. "Киевский режим продолжает свою линию, это не линия на переговоры", - заявил Песков. "Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны - вот с чем это все связано", - заключил он.