Песков назвал самую большую ошибку ЕС

Евросоюз по глупости или некомпетентности заблуждается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы или исходя из якобы слабости РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У европейцев есть очень большое заблуждение, они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиций силы и исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости - точно мы не знаем, но это факт", - сказал представитель Кремля.